Milinkovic in vacanza, la Lazio attende: il 1 agosto sarà a Formello?

In questa sessione di mercato la Lazio cederà Milinkovic-Savic? Il calciatore è attualmente in vacanza e nonostante la nuova valutazione, la Juve si è tirata fuori

Il futuro di Milinkovic-Savic poteva essere la telenovela dell’estate ma è stata spazzata via dall’onda mediatica dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non solo: i 112 milioni di euro complessivi hanno condizionato il prezzo e la valutazione del centrocampista serbo della Lazio. Dai 150 milioni inizialmente richiesti dal patron Claudio Lotito, infatti, i biancocelesti son scesi ad una cifra di 120 milioni. Cifra che, evidentemente, nessuno ha avuto ancora intenzione di raggiungere pur di portare nel proprio club un talento come quello del calciatore della Lazio. A proposito di Sergej, infatti, una domanda è lecita: si aggregherà ai compagni a Formello dopo il ritiro di Auronzo di Cadore o no?

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fotogratato la situazione relativa a Milinkovic-Savic. Dopo l’uscita dal Mondiale 2018 nella fase a gironi con la sua Serbia, il calciatore sta trascorrendo insieme ai propri affetti le vacanze estive. In questi giorni è stato immortalato sui social network insieme alla fidanzata Nataljia Ilic e al procuratore Mateija Kezman. Attualmente il calciatore e il suo entourage sono sull’isola di Ada Bojana. Ufficialmente Milinkovic si aggregherà il 1 agosto 2018 ai suoi compagni, tuttavia il calciatore attende l’offerta giusta da recapitare al club e vuole farlo prima del rientro temporaneo a Formello. In pole ci sono Real, Manchester United, Chelsea e City. La Juve, invece, si è tirata fuori dalla corsa al calciatore.