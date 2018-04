Milinkovic-Savic rivela: «C’è attesa per Lazio-Inter»

Le parole di Milinkovic-Savic al termine di Lazio-Sampdoria, match vinto 4-0 dalla squadra di Simone Inzaghi

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, protagonista della vittoria sulla Sampdoria con un gol e un assist, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium al termine della gara: «Abbiamo vinto una gara importante, ora dobbiamo pensare alle altre per conquistare un post in Champions. Sappiamo che sta arrivando il caldo, ma dobbiamo dare il massimo per il nostro obiettivo. Il pubblico? Entrare in campo e vedere lo stadio così pieno e la cosa più bella, speriamo sia sempre così».

Il giocatore ha poi parlato anche a Sky Sport: «Siamo entrati subito bene in partita, e siamo andati in vantaggio nel momento giusto. Speriamo di ottenere la Champions. I miei gol? Volevo segnare più dello scorso anno e ci sono riuscito, spero di farne ancora. Ora l’importante è vincere le gare che restano. La forma fisica? Giocare ogni 3 giorni non è semplice, ma siamo professionisti e dobbiamo farci trovare pronti. Lazio-Inter? La aspettano tutti, vogliamo vincerle tutte. L’ultima gara sarà di certo la più complicata, ma la prepareremo bene».