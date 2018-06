Agente Milinkovic-Savic: «Tanti interessi». E Lotito avvisa la Juve: chiesti 200 milioni!

Il centrocampista della Lazio rimane uno degli obiettivi dei bianconeri. Parla l’agente di Sergej Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic via per 200 milioni di euro? E’ questo il prezzo fissato da Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il centrocampista serbo rimane uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus ma i bianconeri non arriveranno a quella cifra. La Juve vuole provare a far ragionare il patron della Lazio, parlando di 110-120 milioni di euro e provando a inserire alcune contropartite tecniche ma non sarà semplice: a quelle cifre il futuro di Sergej è già scritto e non sarà più in Italia.

Intanto Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha parlato così del futuro del suo assistito: «Sergej viene da una grande stagione. Ora il suo focus è sul Mondiale in Russia con la Serbia – riporta Il Corriere dello Sport – Ci sono realmente molti interessi per Milinkovic da tutta Europa. Noi ascoltiamo, parliamo, discutiamo e alla fine vedremo cosa succederà. Questo vi posso dire, non è il momento di parlare molto, ma di lavorare». Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City sono in fila per il serbo insieme alla Juventus ma a quelle cifre i bianconeri partono in ultima fila. La cessione sarà concordata tra la Lazio e Kezman che ha aiutato Tare a vincere il duello con la Fiorentina nel 2015. Ora c’è il Mondiale. Poi il futuro,