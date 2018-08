Juventus e Milan pronte a battagliare per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio può andare via

«Se ci sarà un’offerta che ci accontenta allora ne parleremo ma se non dovessero arrivare offerte Sergej resterà alla Lazio perché è contento di restare alla Lazio» ha detto Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic può andare via in questi ultimi giorni di mercato ma solo in caso di offerte veramente irrinunciabili. Il centrocampista classe ’95 è un obiettivo di Juventus e Milan ma l’affare non è semplice per i due club italiani a causa delle richieste del presidente Claudio Lotito.

Resta la distanza tra domanda e offerta ma la Juve, che segue Paul Pogba, potrebbe fare un tentativo concreto per il Sergente nelle prossime ore. Dal suo eventuale arrivo però dipende il futuro di Miralem Pjanic. Al momento tutto tace sul fronte del centrocampista bosniaco. Il giocatore ha mercato all’estero ma la sessione estiva sta per terminare in Premier League e questo potrebbe essere un ottimo segnale per il club bianconero. Attenzione però al Real Madrid che potrebbe presentare un’offerta in caso di partenza di Luka Modric. Intanto il Milan pensa a un’offerta da 40 milioni per il prestito più altri 80 per il riscatto: affare complicato.