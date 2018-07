Lazio, visite per Milinkovic-Savic ma il mercato e il rinnovo non decollano – VIDEO

Rientrato il caso Sergej Milinkovic-Savic: il serbo si è presentato alle visite. Il mercato però preme: ci sono Juve, Chelsea e Real Madrid

Visite di idoneità per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo era atteso ieri in Italia ma ha perso il volo e ha rimandato il suo arrivo di qualche ora. Il giocatore infatti è arrivato nella Capitale ieri sera e questa mattina si è presentato presso la clinica Paideia per i test con la Lazio. Nessun caso dunque ma il mercato è ancora aperto e gli agenti di SMS, secondo Il Corriere dello Sport, continuano a premere per la cessione del classe ’95. Lotito non direbbe di no a una partenza del giocatore ma vuole incassare 155 milioni di euro.

Al momento nessuno ha presentato un’offerta simile e difficilmente qualcuno si avvicinerà a quella cifra. Juventus, Chelsea e Real Madrid restano alla finestra ma non hanno intenzione di accontentare Lotito. Il presidente pensa a un importante rinnovo per il suo gioiello ma le trattative non sono ancora decollate ma il progetto del numero uno biancoceleste prevede un nuovo assalto alla qualificazione in Champions League, ripartendo proprio da Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, senza offerte indecenti, resterà, almeno per un altro anno, alla Lazio.