Il centrocampista della Lazio ha saltato le visite mediche. Sergej Milinkovic-Savic diserta le visite: le ultimissime notizie

Niente visite mediche per Sergej Milinkovic-Savic! Il centrocampista serbo era atteso quest’oggi nella Capitale per iniziare la nuova annata con la banda di Simone Inzaghi ma il giocatore non si è presentato. Il centrocampista classe ’95 della Lazio, reduce dal Mondiale, era atteso alla Paideia per le visite mediche insieme a Martin Caceres ma l’uruguaiano si è ritrovato insieme a Luca Crecco (rimasto fuori dai convocati per il ritiro di Auronzo),e ad Andre Anderson, centrocampista offensivo classe ’99 appena acquistato dal Santos e che dovrebbe essere girato alla Salernitana.

Nessun allarmismo, almeno in questi primi minuti, in casa Lazio. Secondo quanto riferito dai colleghi di lazionews24.com, l’assenza di Sergej è sorprendente ma sarebbe dettata solo da un volo perso all’ultimo. Non c’è di mezzo il mercato e la presunta offerta da 110-120 milioni di euro in arrivo dal Chelsea (secondo alcuni occhio alla Juve che starebbe tramando in gran segreto). Secondo quanto filtra dalla Lazio, però, il giocatore serbo svolgerà i controlli nella giornata di domani. Da casa Lazio dunque non filtra allarmismo per l’assenza di Sergej. Il centrocampista ha solo posticipato di un giorno il suo arrivo nella Capitale per le visite mediche. Domani sarà il giorno della verità.