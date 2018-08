Milinkovic-Savic al Milan: Lotito si fa star bene il prestito, non le cifre

Via libera Lazio alla proposta del Milan per Milinkovic-Savic: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Resta però distanza sulle cifre: Lotito vuole soldi cash, Leonardo offre contropartite

Più passano le ore, più l’affare diventa improbabile. Gossip a parte, le strade del Milan e di Sergej Milinkovic-Savic non sono tanto vicine come invece ventilato negli ultimi giorni: ci sarebbero stati sì incontri interlocutori tra le parti, ma permangono le distanze sulle cifre. Non sulle modalità però perché – e questa può essere una notizia a suo modo interessante per il popolo rossonero – il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe in realtà risposto positivamente alla proposta del direttore sportivo milanista Leonardo di un prestito oneroso con obbligo di riscatto del centrocampista serbo la prossima stagione. Ciò che non convince pienamente Lotito sono piuttosto i numeri sul tavolo: Milinkovic-Savic è valutato dalla società biancoceleste ancora circa 120 milioni di euro in totale e da quella cifra non si schioda.

Leonardo offrirebbe 40 milioni di euro per il prestito oneroso subito tenendo conto anche di eventuali contropartite (Fabio Borini, Riccardo Montolivo ed anche Giacomo Bonaventura tra gli altri), la Lazio chiederebbe quei soldi cash per poi incassare gli 80 milioni del riscatto tra un anno. Il Milan potrebbe anche spingersi ad offrire una cifra del genere in cash immediatamente, ma Elliot dovrà fare i conto con le strettoie del Fair Play Finanziario UEFA e dunque è obbligata a vendere prima di mettere insieme quanto richiesto da Lotito. Il punto è proprio questo in fin dei conti: più i giorni passano, meno sono le possibilità di Leonardo di cedere per fare cassa, meno sono le chance di arrivare ai 40 milioni che servono per il prestito oneroso di Milinkovic-Savic. Tutto rimandato alla prossima stagione allora? Sì, Juventus in agguato permettendo però…