Alcuni rappresentanti di Elliott hanno incontrato Lotito a Cortina: ribadita la valutazione di 120 milioni per Milinkovic, la Lazio non vuole contropartite

Sogno di una notte di mezza estate. Così può essere descritta la trattativa (che non c’è ancora) tra Lazio e Milan per Sergej Milinkovic-Savic. Leonardo non ha intenzione di mollare il sogno rossonero e il Milan ci proverà fino all’ultimo giorno utile, Lazio permettendo. Claudio Lotito è sempre stato un osso duro con cui trattare ma nelle ultime ore non si registra alcuna chiusura: richieste molto alte sì, ma nessuna chiusura. Come dimostra l’incontro avvenuto a Cortina tra il presidente della Lazio e alcuni rappresentati di Elliott, il fondo proprietario del Milan che si sta muovendo in prima persona per aiutare Leonardo a coltivare questo sogno.

L’incontro è servito soprattutto a una cosa. Lotito ha ribadito di volere per Milinkovic-Savic la cifra di 120 milioni di euro e di non accettare nessuna contropartita. Il Milan aveva invece offerto Bonaventura, Montolivo o Borini. Due di picche. L’esito è quindi stato negativo, nel senso che non ci sono stati passi avanti nella trattativa, ma il presidente della Lazio continua a sedersi al tavolo con il Milan. Senza tralasciare del tutto la Juventus, che, più del Real Madrid, continua a restare alla finestra. Se non dovesse quindi accettare contropartite, il Milan dovrebbe costruire un tesoretto economico: In questo senso le cessioni più appetibili sono quelle di Suso e Donnarumma, che però al momento non sembrano così calde.

La proposta del Milan alla Lazio è la seguente: prestito molto oneroso di circa 40 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 80. Ma il Milan dovrà rientrare economicamente, come dimostrato già dall’acquisto di Higuain (18 milioni di prestito), subito coperto dalle cessioni di Kalinic, Locatelli e Gomez. Si attendono sviluppi nelle prossime ore ma ogni giorno che passa, Milinkovic-Savic rischia di rimanere un sogno di mezza estate.