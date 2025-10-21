Mina Cagliari, affaticamento muscolare per il difensore colombiano! Il calciatore sarà seguito dallo staff medico, i dettagli

Mina Cagliari, affaticamento muscolare per il colombiano! Il difensore sarà seguito dallo staff medico, le ultimissime

La marcia di avvicinamento all’ottava giornata di Serie A è iniziata per il Cagliari, atteso domenica 26 ottobre da una trasferta insidiosa al Bentegodi contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

La squadra di Fabio Pisacane ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di martedì al CRAI Sport Center di Assemini, concentrandosi subito sulla prossima sfida. L’obiettivo è chiaro: trovare equilibrio e solidità per conquistare punti preziosi in Veneto.

Allarme Mina

La seduta odierna ha però portato con sé una nota di preoccupazione: Yerry Mina ha accusato un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Il difensore colombiano, pedina fondamentale della retroguardia rossoblù, ha svolto un lavoro personalizzato sotto la supervisione dello staff medico. La sua presenza a Verona non è esclusa, ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Le mosse di Pisacane

Il tecnico cagliaritano dedicherà la settimana a rifinire i dettagli tattici e a studiare le contromisure al gioco fisico del Verona. Qualora Mina non fosse disponibile, sarà necessario ridisegnare la linea difensiva, puntando su alternative affidabili e pronte a garantire solidità.

I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se il gigante colombiano potrà guidare la difesa al Bentegodi. Tifosi e staff sperano di riaverlo al centro del reparto, consapevoli della sua importanza in una sfida che si preannuncia di grande intensità.

