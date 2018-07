Mirabelli fa il punto sul mercato: «Suso all’Inter? Mai. Nessuno vuole lasciare il Milan»

Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione rossonera, a parlare l’allenatore Gennaro Gattuso e il direttore sportivo Mirabelli

Nuova stagione rossonera al via. Oggi il Milan di Gattuso, esclusi i nazionali, si è radunato a Milanello per preparare il prossimo campionato. Stagione che non è partita nel migliore dei modi, vista l’esclusione da parte della Uefa alla prossima Europa League. Il 19 luglio ci sarà la sentenza definitiva del Tas e Massimiliano Mirabelli spiega, in conferenza stampa, come sta vivendo la squadra questa fase: «Dobbiamo pensare positivo, prima di pensare a quello che potrà avvenire dobbiamo pensare al gruppo più giovane della serie A: Gattuso non immaginate nemmeno le difficoltà che ha dovuto superare, con questo gruppo è arrivato terzo dal momento in cui è giunto in panchina. Abbiamo la possibilità di fare iniziare questo gruppo dal primo giorno con i metodi di Gattuso, rispetto a chi vede negativo io vedo molto positivo per la prossima stagione: non guardo a ciò che succede sopra ma al campo, nessuno ci ha detto di voler andare via e sono molto positivo per il prossimo futuro. Più che guardare quello che fanno gli altri dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare noi, il mercato è importante ma è il campo a dover dire tutto».

Il ds rossonero poi si sofferma sul calciomercato, altro argomento rovente in casa Milan: «Perdere un top player? Nessuno dei giocatori e degli agenti è venuto a dirci che qualcuno vuole lasciare il Milan. Siamo in una fase in cui dovremmo capire, in base ai parametri e a ciò che ci è accaduto, che tipo di mercato fare. Dovremo fare un mercato a saldo zero, abbiamo idee sia in entrata che in uscita: non dobbiamo fare per forza cessioni importanti, a meno che qualcuno non ci chieda di andare via». Nelle ultime settimane si è discusso molto di un possibile arrivo di Suso sull’altra sponda del Naviglio. Mirabelli smentisce categoricamente: «Suso-Inter? Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, non so se con l’Inter o con chi. Escludo categoricamente che Suso possa andare all’Inter, ha una clausola per l’estero e ha detto di voler restare al Milan più volte: escludo Suso possa andare all’Inter».

Mirabelli spiega, poi, quali sono gli obiettivi futuri per il Milan per quanto concerne il mercato: «Chi arriva dev’essere un giocatore importante, altrimenti rimaniamo come stiamo. La cosa fondamentale è che sia nei ruoli che nella scelta che proporremo ogni inserimento sarà concordato con Rino. Né io né voi penso vi immaginaste dall’inizio una situazione così a livello societario, avremmo lavorato più a livello lineare, ma questo non dev’essere un alibi. Dobbiamo fare il meglio possibile per questa maglia e questa società. Non vogliamo fare percorsi diversi che non siano percorsi importanti».