Miranda è un rebus: ora rischia la panchina. E il rinnovo…

Il difensore non è più una certezza per l’Inter. Joao Miranda rischia la panchina dopo l’arrivo di Stefan de Vrij

«La mia posizione all’Inter è stata messa in discussione». E’ passato poco più di un mese dalle dichiarazioni di Joao Miranda, difensore dell’Inter. I nerazzurri hanno ingaggiato Stefan de Vrij e il centrale brasiliano rischia di rimanere fuori in caso di difesa a 4. Spalletti potrebbe optare anche per la difesa a tre e solo con questo modulo il giocatore avrebbe la certezza di una maglia da titolare nell’Inter.

La soluzione a tre non scontenterebbe nessuno e permetterebbe all’Inter di schierare il trio difensivo più forte del campionato. La proposta di prolungamento per un altro anno è sul tavolo da prima che cominciasse il Mondiale e il giocatore deve decidere se dire addio all’Inter a fine stagione oppure tra due anni. Difficile pensare a un addio durante questa sessione del mercato. Intanto il giocatore è pronto al ritorno in nerazzurro dopo Mondiale: ora deve riprendersi l’Inter!