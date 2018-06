L’acquisto di Milan Skriniar è stato un autentico capolavoro di mercato e l’Inter si augura che possa accadere lo stesso anche con Bereszyski

Bartosz Bereszynski, nel povero mercato di terzini che offre la nostra Serie A, è una vera e propria perla. Il 25enne esterno basso di piede destro, piano piano, si è guadagnato la scena a Marassi, sponda Sampdoria, fino a diventare il titolare nel ruolo di terzino. Un rendimento costante che ha attirato le attenzioni del Napoli prima e dell’Inter poi. La società neroazzurra, d’altronde, è chiamata a coprire il vuoto lasciato dal ritorno di Joao Cancelo al Valencia.

Se il direttore sportivo Piero Ausilio non dovesse riuscire a trovare un accordo economico con il club spagnolo per il forte esterno portoghese, allora la pista che porta a Bereszynski potrebbe essere davvero quella più percorribile. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato il piacere di Luciano Spalletti ad allenare il polacco e offerto ulteriori dettagli sulla trattativa. Quest’ultima potrebbe ricordare infatti quella conclusa appena una stagione fa, che portò Milan Skriniar a San Siro in cambio di soldi più Gianluca Caprari. Stavolta sarebbe Eder la pedina di scambio, con l’italo brasiliano che avrebbe già dato il suo benestare ad indossare nuovamente la maglia blucerchiata.