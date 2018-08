Il croato Luka Modric oggi potrebbe lasciare il Real Madrid per approdare all’Inter. La Gazzetta dello Sport ha ripercorso la sua carriera durante la quale il centrocampista è stato coinvolto anche in due processi

Oggi potrebbe essere la giornata della svolta nella trattativa tra Inter e Real Madrid per l’arrivo a Milano del centrocampista Luka Modric. Il croato sembra, ormai, intenzionato a lasciare la Spagna e le Merengues per una nuova avventura calcistica che possa mettere la ciliegina sulla torta alla sua già formidabile carriera calcistica. Il croato, difatti, può vantare un palmares stellare (20 trofei, di cui 10 in competizioni internazionali) arricchito anche da numerosi riconoscimenti individuali ricevuti in carriera e dal secondo posto ai Mondiali con la Croazia.

Qualche macchia, però, è apparsa sul suo percorso. Nell’ultimo anno, difatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport che ha ripercorso la carriera di Modric, il croato è stato coinvolto in due processi. Il primo per evasione fiscale in Spagna, per cui ha dovuto pagare una multa da un milione di euro ed il secondo per falso in bilancio commesso dall’agente Zdravko Mamic da cui invece è emersa un’incriminazione a suo danno per spergiuro, a seguito di diversi «non ricordo», a causa del quale dovrà probabilmente affrontare personalmente un nuovo giudizio.