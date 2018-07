Modric non ci crede: «Ronaldo alla Juve? É unico, volevo che restasse »

Luka Modric ha parlato del portoghese dopo la vittoria sull’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali

Un’amicizia tra due assoluti fenomeni. Luka Modric e Cristiano Ronaldo hanno condiviso tante battaglie sul prato verde del Bernabeu di Madrid e ora le loro strade si separeranno inevitabilmente. Per colpa della Juventus che gli ha portato via CR7 infatti, il centrocampista del Real Madrid dovrà trovare qualcun altro da lanciare e a cui regalare assist nella prossima stagione. E nemmeno la finale del Mondiale appena conquistata a scapito dell’Inghilterra ha fatto dimenticare al capitano della Croazia il suo amico portoghese.

Dopo la vittoria e la qualificazione alla finale del Mondiale, il croato ha affermato ai microfoni dei cronisti: «Ho detto che Ronaldo sarebbe rimasto, perché quello era il mio desiderio. Non sapevo nulla sul trasferimento. Ronaldo è unico ed è un peccato che vada via. Gli auguro il meglio, tranne quando gioca contro il Real Madrid. Grazie per tutto ciò che ha fatto per Real». Modric parla poi del Pallone d’Oro, per cui molti lo vedono favorito (soprattutto se domenica batterà la Francia nella finalissima di Mosca) e che al momento ha come padrone proprio CR7 (che in bacheca ne ha cinque): «Questo non è importante per me. Il mio unico desiderio è alzare la coppa per la Croazia».