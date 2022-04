Moggi: «Atalanta in corsa per l’Europa grazie a Roma e Lazio»

L’ex dirigente Moggi ha analizzato la corsa Europa al termine della 34a giornata di Serie A

Luciano Moggi, ex dirigente calcistico italiano, sulle pagine di Libero ha analizzato la corsa Europa in Serie A con l’Atalanta di nuovo in rampa di lancio grazie alle sconfitta di Lazio, Roma e Fiorentina.

IL COMMENTO – «La 34esima giornata ha portato una ventata nuova sul campionato. Oltre infatti a ridurre a due le squadre in competizione per il titolo, ha rimesso in gioco l’Atalanta, vittoriosa a Venezia, 3-1, per le qualificazioni in Europa, dopo le sconfitte simultanee di Roma, Lazio e Fiorentina oltre a rimettere in discussione la lotta per la retrocessione, a seguito delle vittorie di Salernitana e Genoa».