Luciano Moggi dice la sua sul caso Ronaldo: «L’avevo preso nel 2003 a diciotto anni, ora è tardi, operazione che non farei»

Intervenuto sulle reti di 7Gold, Luciano Moggi, l’ex dirigente bianconero, ha espresso il suo parere sul caso-mercato che sta infiammando i quotidiani e i siti di tutto il mondo. Secondo Moggi l’affare tra Juve e Real Madrid per Cristiano Ronaldo può dirsi pressoché concluso e, anzi, afferma che l’asso portoghese ha già sostenuto le visite mediche a Monaco di Baviera: «Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E’ il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti».

Moggi ha raccontato anche un importante retroscena di mercato, risalente al 2003 quando il cinque volte pallone d’oro aveva appena 18 anni: «Mi arrivò una segnalazione e mandai Di Marzio a vederlo. Era un ragazzino di 18 anni, ma mi impressionò per la maturità, nelle scelte e con i compagni. Forte e altruista. In mezza giornata feci il contratto. Lo presi, poi purtroppo Salas rifiutò il trasferimento perchè voleva tornare al River Plate. Lui era già a Torino. Non c’era modo di fare altro, la Fiat era in crisi e più di così una scommessa non si poteva pagare: offrii 5 milioni più Salas. Era quello il momento per prenderlo, oggi no: a 34 anni non prenderei nessuno per rinforzarmi». Chissà se ora il sogno di Moggi diventerà realtà.