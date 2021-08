Monaco, ecco Boadu: «Pronto a iniziare questa nuova avventura»

Myron Boadu, nuovo acquisto del Monaco, si è presentato oggi a tutto l’ambiente monegasco: le sue dichiarazioni

Tramite i canali ufficiali del club, Myron Boadu ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Monaco:

«È un grande passo per me e sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questa squadra. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Il Monaco è reduce da una stagione di successi, con il ritorno in Champions League. So che qui i giovani come me hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Il mio obiettivo è integrarmi il più rapidamente possibile e portare le mie qualità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».