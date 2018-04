Monchi a testa alta: «La Roma si merita questa sfida col Barcellona»

Le dichiarazioni del direttore sportivo Monchi prima di Barcellona-Roma, fischio d’inizio alle ore 20.45, quarti di finale della Champions League

Pochi minuti al fischio d’inizio di Barcellona-Roma, quarto di finale della Champions League, e il ds giallorosso Monchi la presenta così ai microfoni di Premium Sport: «Sono d’accordo con le dichiarazioni di Di Francesco, abbiamo tanto da costruire. Vogliamo andare avanti nella nostra crescita: siamo qui al Camp Nou per giocarci le nostre possibilità e se non dovessimo trovare la qualificazione non dovremo cercare alibi. Il Barcellona è una squadra molto forte ma se siamo qui è per quello che abbiamo fatto fino a questo momento in stagione. Abbiamo superato un girone molto difficile e ci meritiamo di trovarci qui a giocarci un quarto di finale di Champions League contro il Barcellona».

Prosegue Monchi nelle dichiarazioni: «Oggi giocherà Florenzi come esterno alto d’attacco a destra, un ruolo in cui ha già giocato, così come il Barcellona ha avanzato Sergi Roberto. L’importante è trovare equilibrio, noi dobbiamo fare la Roma e giocare da Roma, quella squadra che ha dimostrato di meritare di stare qui. Credo che il Barcellona sia favorito nel doppio confronto perché ha più storia, ma noi vogliamo giocarci queste possibilità. In dieci occasioni loro vincono otto volte ma magari quelle due partite che sbagliano possono capitare contro di noi».