Monchi: «Chiesa? Mi piace, mi piace… non dico altro»

A margine della conferenza stampa di presentazione di Bryan Cristante, il ds della Roma Monchi ha parlato del mercato giallorosso e non solo

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Bryan Cristante (Leggi qui le dichiarazioni del centrocampista). Queste le parole del dirigente giallorosso: «In entrata… siamo in molti. In uscita non so, devo discuterne con il mister e capire le sue idee. Il futuro di Pellegrini? Non c’è niente di nuovo, lui è convinto di restare qui e per noi avere nella stessa rosa Cristante e Pellegrini è motivo d’orgoglio, visto che saranno le prossime mezzali della nazionale italiana. Ciò mi rende contento. Chiesa? Mi piace, ma è un giocatore della Fiorentina, pure se forte. Rappresenta anche lui il futuro dell’Italia. Non posso dire di più, perché nella mia testa non c’è il pensiero di prenderlo».

Monchi continua: «Lo Scudetto? Non c’è niente di utopico, l’anno scorso è mancato pochissimo per arrivare in finale di Champions. Sono certo che anche il più ottimista dei tifosi della Roma non era cosi fiducioso. E’ mancato davvero poco. Poi è difficile si sa, negli ultimi anni ha vinto sempre la stessa squadra. Noi dobbiamo metterci ciò che abbiamo dentro per provarci. La Roma merita di fare cose importante, ma prima delle parole devono esserci i fatti».