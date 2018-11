Monchi rilancia la Roma: «Progetto vincente. Real? Voglio una squadra ambiziosa»

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid

Monchi lancia la sfida al Real Madrid. Il direttore sportivo della Roma ha parlato a Marca alla vigilia dell’incontro di Champions contro i Blancos. Ecco le sue parole: «E’ passato molto dal 3-0 dell’andata. A livello di motivazioni la Roma c’è al 100%. La squadra si conosce meglio e stiamo raggiungendo un buon livello. Domani mi aspetto una sfida totalmente diversa rispetto all’andata, una partita dove non soffriremo tanto e dove la Roma sia la squadra dell’ultimo anno e mezzo in Champions nelle sue partite in casa. Mi aspetto di vedere una squadra con mentalità vincente e ambiziosa, che giochi faccia a faccia contro il Real. Favoriti in Champions? Il Real è sempre favorito in ogni competizione. E’ sempre così».

Prosegue Monchi: «Roma nuovamente in semifinale? Prima dobbiamo superare il girone. Poi, i club che ambiscono a essere grandi non si pongono obiettivi. Una volta raggiunto il massimo livello, si può arrivare ovunque. Chi porterei alla Roma? Non posso dirlo, sicuramente lascerei fuori 2-3 che mi piacciono. Progetto Roma? Per l’importanza, il tifo, essere la capitale d’Italia, l’intenzione è avere un progetto vincente. Tutti i processi vanno portati avanti un passo alla volta e l’anno scorso ne abbiamo fatti già d’importanti. Abbiamo sempre bisogno di tempo. Noi pensiamo al presente e al futuro, abbiamo 17 giocatori internazionali, è un progetto che ha bisogno di tempo».