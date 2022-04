Mondiale: «Se un tifoso mostra una bandiera LGBT può essere aggredito»

Ancora polemiche per il prossimo mondiale, dopo le parole del generale Al Ansari, che mette in guardia da manifestazioni di protesta

Le bandiere arcobaleno, simbolo dei diritti LGBT, saranno confiscate all’ingresso degli stadi al prossimo mondiale in Qatar. La decisione è stata presa per proteggere i manifestanti da un’eventuale aggressione.

«Se un fan ha alzato una bandiera LGBT qui, potrebbe essere aggredito– spiega il generale Al Ansari – Nella nostra società, non sarà accettato. La gente viene a guardare le partite, non a commettere atti politici. Non cambieremo la nostra religione per 28 giorni, venite a godervi le partite, non ad insultare un intero paese e la sua cultura»