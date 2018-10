Nella sua prima partita da nuovo proprietario, Berlusconi ha voluto incontrare i giocatori del Monza per far loro un incoraggiamento speciale. Poi, sul derby di Milano…

Analogamente a quanto faceva al Milan, Silvio Berlusconi si è ripetuto e nella sua prima al Brianteo di Monza, è sceso negli spogliatoi e ha parlato ai suoi giocatori, prima di Monza-Triestina, senza nascondere un po’ di emozione. «Ricordatevi che chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince, quindi credeteci andate al campo e vincete almeno con 3 gol di scarto!», queste le parole di Berlusconi, nuovo proprietario del Monza, a cui è seguito un applauso convinto.

All’intervallo della gara del ‘Brianteo’ poi terminata 1-1, il patron biancorosso Berlusconi ha poi riposto ad alcune domande riguardanti anche il ‘suo’ Milan e il derby alle porte: «Non so più niente, sono appassionato di calcio di Serie C. Se mi piace il Milan di Gattuso? No, non mi piace. Kakà o Shevchenko qui al Monza? Magari…»