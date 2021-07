Monza, Galliani: «Juventus carina. Tutta la città sogna la Serie A»

Il dirigente del Monza parla a margine del Trofeo Berlusconi contro la Juventus. Le dichiarazioni di Adriano Galliani

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro la Juvetnus.

TROFEO BERLUSCONI – «Il Berlusconi venne inaugurato da un monzese, i gol di Casiraghi alla prima edizione. Ho ringraziato il presidente Agnelli e tutta la dirigenza Juve molto carini ad accettare l’invito, mi sono già messo in vista per la prossima edizione. Ancora grazie alla Juventus e come monzese purosangue devo ringraziare il presidente Berlusconi. Tutti noi tifosi del Monza sogniamo di andare in Serie A».

SERIE A – «Un campionato molto equilibrato e una Champions bellissima finalmente con le tre grandi in campo contemporaneamente e fa bene al calcio, così come la vittoria di Euro 2020. Il nostro entusiasmo, mio e di Berlusconi per il rigore parato da Donnarumma, un calciatore che il Milan si è goduto per 14 anni».