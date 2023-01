Monza, Galliani sull’esultanza: «Niente contro l’Inter, sono le grida di un bambino»

Monza, Galliani commenta la sua esultanza “vecchio stile”: «É quella di un bambino che settant’anni fa andava con la mamma allo stadio»

Adriano Galliani, al pareggio del Monza contro l’Inter in pieno recupero, si è lasciato andare ad una esultanza come non se ne vedevano dai tempi del Milan. L’ad dei brianzoli, ha commentato l’accaduto sul Corriere della Sera.

«La mia esultanza è quella di un bambino che settant’anni fa andava con la mamma allo stadio a vedere il Monza: quando la sua squadra arriva in A dopo 110 anni dalla fondazione e, per la prima volta nella storia, affronta l’Inter pareggiando al 92’, beh, impazzisce di gioia. Ma voglio chiarire un concetto: nelle mie urla scomposte non c’era nulla contro l’Inter. Bisogna capire che fino al 2017 i derby del Monza erano con il Renate, ora invece ospitiamo l’Inter davanti a 14 mila spettatori».