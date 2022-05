Monza Belotti, in caso di Serie A Galliani pronto al primo colpo dei Brianzoli

Andrea Belotti è finito nel mirino del Monza. Galliani in caso di promozione in Serie A dei Brianzoli pronto al primo colpo di mercato

Stasera il Monza si giocherà la stagione nella gara di ritorno dei playoff contro il Pisa. La sfida decreterà la terza promossa in Serie A che raggiungerà Lecce e Cremonese.

Il Monza pensa già al mercato e in caso di promozione Galliani potrebbe sin da subito affondare per i primi colpi. Il nome in cima alla lista è quello di Belotti, ma arriverebbe soltanto in caso di promozione. Su cui avrebbero messo gli occhi anche in casa Milan. Un regalo per i tifosi Brianzoli. Lo riporta La Stampa.