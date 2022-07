Pessina: «Monza ha un grande progetto stimolante. Capitano? Galliani mi ha detto così»

Matteo Pessina, centrocampista ormai del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro

«Sono molto emozionato di tornare a casa. Capitano? Galliani mi ha detto che la fascia mi aspetta. Monza ha un grande progetto e per me è una sfida stimolante. Mi hanno già scritto in tanti, ancora mancano le visite e domani potremo parlare meglio»