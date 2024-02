Monza Pessina: «Con la Roma sarà difficile, mi rivedo in De Rossi»

Le parole di Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, in vista della sfida dei brianzoli contro la Roma

Il Monza sta vivendo un ottimo momento di stagione, culminato con la vittoria contro il Milan di Pessina e compagni che avvicina l’obiettivo salvezza e che lancia la squadra di Palladino a ridosso della zona Europa. Il prossimo impegno dei brianzoli è contro la Roma e il capitano ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «Noi giochiamo sempre per vincere, ma a volte anche i pareggi danno continuità: l’importante è non interrompere la striscia. La Roma è davvero in forma, può lottare per un posto in Champions: sabato sarà una bella sfida anche per noi, di altissimo livello. Poi battere una grande squadra come il Milan ci ha dato un ottimo slancio».

RICORDO DI DE ROSSI – «L’Europeo di tre anni fa è un passaggio indelebile nella mia carriera: Daniele faceva parte dello staff in Nazionale e ci è stato molto vicino. Aiutava a fare gruppo, determinante come Vialli. Anche con noi giovani, perché ha creato maggior attaccamento. Non avevo dubbi che potesse fare bene nella Roma».

SIMILITUDINI – «Mi rivedo molto in lui per la mentalità: Daniele era un giocatore intelligente, sempre con l’obiettivo di mettere la squadra davanti a tutto. Questo ci accomuna, e mi piaceva molto quando da piccolo lo vedevo giocare. Non si è mai voluto prendere copertine».

AMBIZIONE – «Il merito principale è sempre di Palladino, che ci ha fatto trovare una solidità di squadra. Un allenatore innovativo, ha introdotto novità e ce le ha spiegate: sa dove mettere più attenzione e conosce i giovani. Traducendo tutto in un tipo di calcio da risultati immediati, che ci ha portati finora all’undicesimo posto. Col mister ho un bel rapporto dai tempi in cui giocavamo insieme allo Spezia: dividevamo la camera in ritiro, è sempre stato un ragazzo impeccabile».

GALLIANI – «Ha sempre una parola d’appoggio, è la persona più importante qui dentro. È un piacere e un onore poterci confrontare con lui quando viene a Monzello o durante i viaggi. Il fatto che abbia ancora questa forza, nonostante una carriera piena di scudetti e Champions League, ci fa capire molto. E sa trasmettere serenità anche adesso che al Monza mancano pochi punti per ottenere la salvezza».

UNIVERSITA’ – «Devo studiare, ogni momento è quello buono. Con la Luiss di Roma seguo un percorso universitario specifico per gli atleti che è molto interessante, io sono impegnato in Economia e Management. Loro mettono a disposizione i tutor, non ci sono corsie preferenziali. Come me stanno studiando anche Gagliardini, Bove e Cristante. Tra gli altri sportivi ci sono Tortu e Tamberi. Io cerco di fare un paio di esami ogni tre mesi, sui tempi c’è flessibilità. Penso di poter terminare entro due-tre anni».