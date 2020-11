Moratti: «Eriksen? Se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo»

Massimo Morati, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone”. Le sue parole.

ERIKSEN – «Capita di inserire giocatori che sono certamente dei talenti a che per qualsiasi ragione, caratteriali o per il tempo, non riescono ad avere successo. È quello che sta accadendo ad Eriksen, il calcio è paziente ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo».

CERTEZZE – «Lautaro ha la classe necessaria per crescere, Lukaku fa tanti gol e avrebbe fatto comodo anche alla mia Inter. Anche Nicolò Barella è bravissimo, come anche Stefano Sensi che purtroppo si fa male spesso».

MERCATO – «N’Golo Kanté sarebbe un giocatore molto utile per la squadra, avrei preso anche Kalidou Koulibaly che è il miglior difensore in Europa».