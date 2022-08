Morte Piero Angela, giornalismo in lutto: scomparso il divulgatore scientifico

Morte Piero Angela: si è spento all’età di 93 anni il noto divulgatore scientifico torinese. Mondo del giornalismo in lutto

Si è spento quest’oggi, all’età di 93 anni, Piero Angela, noto divulgatore scientifico, giornalista, conduttore tv e saggista italiano.

Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa dell’ideatorie di celebri programmi televisivi come Quark e Superquark, per citare solo i più importanti. Tutta la redazione di Calcionews24 si unisce al cordoglio per la sua triste scomparsa.