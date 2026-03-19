Morto Hartono, Como in lutto: addio ad uno dei fratelli proprietari del club. Aveva 86 anni, il cordoglio della società lombarda

Il Como piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, imprenditore indonesiano e uno dei fratelli proprietari del club lariano, morto all’età di 86 anni a Singapore. La notizia colpisce profondamente l’ambiente biancoblù, che negli ultimi anni ha legato una parte importante della propria crescita proprio alla visione e al sostegno della famiglia Hartono.

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Michael Bambang Hartono era considerato uno degli uomini d’affari più influenti del suo Paese e, secondo le più recenti classifiche economiche internazionali, figurava tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Insieme al fratello Robert Budi Hartono, principale azionista della società, aveva accompagnato il Como in un percorso di forte trasformazione iniziato nel 2019, contribuendo al rilancio del club sia sul piano sportivo sia su quello strutturale.

Sotto la proprietà Hartono, il club lombardo ha cambiato dimensione, passando da una fase complicata a una realtà molto più solida e ambiziosa nel panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da Lariosport, la morte di Michael Bambang Hartono non dovrebbe comunque produrre scossoni all’interno dell’assetto societario. La struttura del Como resterà stabile e il fratello Robert sarà ancora più centrale nella guida del progetto, in continuità con il percorso tracciato negli ultimi anni.