Mosse Roma: radar accesi su N’Zonzi del Siviglia

Secondo il quotidiano la Repubblica, Di Francesco avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza giallorossa un innesto di caratura internazionale per la propria mediana. Monchi ha già avviato i contatti col Siviglia per Steven N’Zonzi

La Roma punta ai neo campioni del mondo: dopo gli ammiccamenti con il portiere del PSG Areola, i capitolini hanno aperto una trattativa per il roccioso centrocampista del Siviglia Steven N’Zonzi. Eusebio Di Francesco chiede un innesto di sostanza che possa affiancare De Rossi nel proprio centrocampo. I giallorossi, infatti, coltivano grandi ambizioni per la prossima stagione e l’obiettivo della dirigenza è quello di ridurre ulteriormente il gap con le altre big italiane ed europee.

Il classe ’88 francese agisce prevalentemente davanti alla difesa, come mediano o vertice basso in un centrocampo a rombo. N’Zonzi è un calciatore dal fisico imponente, una diga di 196 cm pronta ad interdire le azioni degli avversari e a far ripartire la manovra con giocate semplici ed essenziali. Non è rapidissimo nelle giocate ma una buona tecnica di base, unita ad una importante esperienza internazionale, ne fanno un giocatore dal rendimento assicurato. La sua clausola rescissoria di 35 milioni di euro non spaventa la Roma: questa cifra, infatti, diventerà accessibile non appena si concretizzerà la cessione di Alisson al Liverpool. E’ solo una questione di tempo, di incastri di mercato che si devono completare. Monchi, dal canto suo, è già pronto a sferrare il blitz decisivo per far decollare definitivamente la trattativa col club andaluso.