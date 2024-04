Motta Juve, futuro già scelto: «C’è l’accordo sul contratto»

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato della situazione tra Thiago Motta e la Juventus per il futuro

IL COMMENTO – «Sarà un mercato di rivoluzione che porterà a molti cambi tra i calciatori e in panchina arriverà Thiago Motta, nella fantasia di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club. Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra».