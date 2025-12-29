Mourinho continua a far discutere: cosa ha fatto il tecnico portoghese subito dopo il pareggio discusso contro il Braga

Mourinho non si smentisce. Il tecnico portoghese ha criticato in maniera molto dura le decisioni arbitrali contro il Braga. Le ultime

José Mourinho non si smentisce mai. Il tecnico portoghese, alla guida del Benfica, ha regalato un altro episodio destinato a far discutere dopo il pareggio per 2-2 contro il Braga. La partita, già carica di tensione, è esplosa nel finale quando un gol apparentemente regolare del Benfica è stato annullato, negando la vittoria alla squadra di Lisbona.



Lo Special One, fedele al suo stile provocatorio, non ha accettato la decisione arbitrale e ha trasformato le interviste post-gara in un palcoscenico per la sua protesta. Nonostante il risultato ufficiale fosse un pareggio, Mourinho ha continuato a ripetere ossessivamente: «Abbiamo vinto». Alle domande dei giornalisti che gli facevano notare il punteggio di 2-2, il tecnico ha risposto con un’ironia tagliente: «Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo».

La situazione è degenerata quando un cronista ha cercato di riportare Mourinho alla realtà dei fatti, sottolineando che la classifica avrebbe assegnato solo un punto al Benfica. A quel punto, l’allenatore ha perso la pazienza, abbandonando l’intervista e ripetendo per quattro volte la frase «abbiamo vinto» mentre si allontanava.



Successivamente, in conferenza stampa, Mourinho ha chiarito, seppur con il suo solito sarcasmo, la sua posizione: «È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2. Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo».



Ancora una volta, José Mourinho ha dimostrato di essere un maestro della comunicazione, capace di spostare l’attenzione dal campo alle polemiche arbitrali, utilizzando l’ironia come arma per esprimere il suo dissenso e proteggere la sua squadra. Il suo comportamento, seppur controverso, conferma il suo carattere unico e la sua capacità di catalizzare l’attenzione mediatica.