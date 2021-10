Mourinho: «Darboe titolare? Non siamo come le altre squadre che hanno tanti giocatori esperti»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue parole

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue parole

«Darboe è un bravo giocatore, lavora per crescere e non abbiamo delle rose come altre squadre che hanno tanti giocatori esperti. Abbiamo bisogno di fare giocatori come Darboe e Calafiori. Cristante ha giocato sempre, oggi è la squadra base dove non c’è che Ibanez ha giocato tutti i minuti e non gioca come Cristante».