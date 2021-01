Josè Mourinho ha commentato con parole amare la festa di Lamela, Lo Celso e Reguilon dove hanno violato le norme anti Covid

Guai per quattro giocatori della Premier League: le fotografie pubblicate sui profili social hanno infatti inguaiato tre calciatori del Tottenham e uno del West Ham. Hanno violato le regole di protocollo vigenti in Inghilterra per la tutela della salute, facendosi ritrarre tutti insieme, con le rispettive famiglie, a festeggiare il Natale. Si tratta di Manuel Lanzini del West Ham e dei giocatori del Tottenham Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon ed Erik Lamela.

Questo il commento di Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, sulla vicenda: «Non era da solo Reguilon come avete potuto vedere. E noi come club siamo sicuramente delusi perchè cerchiamo di educare i giocatori e cerchiamo di metterli nelle migliori condizioni. Non siamo contenti. È stata una brutta sorpresa per noi. Direi che sono deluso. Sappiamo chi siamo».