Mourinho: «La Fiorentina ha qualità. Italiano? Ho visto le sue partite»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato prima del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

FEELING – «Il lavoro è stato fatto prima. Oggi è più un giorno in cui devi rilassarti e poi concentrarti. Abbiamo lavorato in campo per tanto tempo. Abbiamo analizzato il nostro avversario di oggi che è di qualità e ha tanti punti forti. Vogliamo giocare per vincere e quando pensiamo così dobbiamo cercare di attaccarli».

ITALIANO – «Abbiamo guardato le idee con lo Spezia. Ovviamente ora ha una squadra diversa però noi allenatori abbiamo dei principi di base che non cambiamo mai. Abbiamo avuto poche partite da analizzare, ma è una squadra con tanta qualità. Giocano in maniera fantastica sulle fasce, cercano di pressare alto e non hanno paura. Non verranno qui per il pareggio, cercheranno di vincere la partita. E’ una squadra che si deve rispettare ma anche loro saranno rispettosi con noi».