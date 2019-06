Mourinho lancia l’Inter: «In due stagioni può vincere la Champions» – VIDEO

Mourinho lancia l’Inter: «In due stagioni può vincere la Champions». Così il tecnico portoghese sulla sua ex squadra

L’ultima volta, nel 2010, c’era proprio lui in panchina. l’Inter e la Champions, José Mourinho torna a parlare del connubio, senza però rimembrare le gesta di ormai diversi anni fa. Per la prima volta lo Special One cita ambe le parole in una frase proietta al futuro, anche piuttosto prossimo.

Secondo il tecnico portoghese potrebbero bastare due anni ad Antonio Conte per portare i nerazzurri sul tetto d’Europa. Una sfida niente male per il tecnico leccese: riuscirà nell’impresa titanica di regalare nuovamente ai tifosi il sogno Champions?