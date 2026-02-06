Moviola Atalanta Juve, Graziano Cesari polemizza: «Il rigore per tocco di mano di Bremer è l’anti-calcio! Vi spiego»

Moviola Atalanta Juve, Graziano Cesari dagli studi di Mediaset ha commentato così l’episodio avvenuto nel match di Coppa Italia

Graziano Cesari, negli studi di Mediaset, ha analizzato così gli episodi da moviola relativi ad Atalanta Juve di Coppa Italia, terminata 3-0 per la Dea.

Il rigore per mano di Bremer

Sul mano di Bremer che ha scaturito il rigore della squadra di Palladino, Cesari ha parlato così: «Minuto 21:39, quando Bremer tocca il pallone con la mano, ma nessuno si accorge di nulla. Si continua. L’arbitro è in buona posizione, può anche giudicare ma addirittura il giocatore dell’Atalanta ritorna in campo normalissimamente. Poi viene fermato il gioco dopo un minuto e quindici dall’intervento del Var Abisso che dovrebbe in qualche modo aiutare in questo modo Fabbri».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nella sua analisi, non ci sono i presupposti regolamentari per la punibilità: «Perché ci sia calcio di rigore ci deve essere poca distanza ravvicinata, ci deve essere la mano verso il pallone e soprattutto un movimento innaturale del braccio che non sia giustificato dalla corsa o dal movimento del calciatore che in questo momento sta cercando di giocare. Il braccio non va mai verso il pallone, distanza ravvicinatissima e poi questo è un movimento quasi di stop nella corsa. Ti stoppi automaticamente, alzi il braccio per equilibrarti perché altrimenti succede come è successo a Di Lorenzo che è saltato con le braccia dietro. Scagioni Bremer? Assolutamente sì, questo è l’anti calcio».

Il rigore non assegnato per il contatto Cambiaso-De Roon

Polemiche anche sull’episodio in area atalantina al 58′, dove la Juventus ha chiesto un rigore per un intervento su Cambiaso di De Roon: «Questo è un altro episodio che arriva al minuto 58 e qui ci sono state le proteste invece della Juventus. Un pallone che arriva lungo in area di rigore su Cambiaso. Le braccia sono sicuramente sopra le spalle, dopodiché salta De Roon. L’impressione è che si tiri dietro Cambiaso. L’impressione è proprio che se lo tiri dietro poi è chiaro che qui il direttore di gara valuta l’intensità e l’entità Perché il Var non è intervenuto? Perché qui Fabbri ha la visuale chiarissima quindi è inevitabile che debba decidere lui. Però ha lasciato molti molti dubbi questa decisione. Ha entrambe le mani e soprattutto quando salta per ricadere indietro lo tira. Voto all’arbitro? 4,5».