Moviola Belgio-Giappone: gli episodi arbitrali e Var

Tutti gli episodi dell’ultimo ottavo di finale tra Belgio-Giappone: rigori, ammonizioni, espulsioni e fuorigioco del match

E’ il senegalese Malang Diedhiou l’arbitro designato dalla FIFA per dirigere la sfida tra Belgio e Giappone, in programma oggi alle 20, ore italiane. Diedhiou, classe 1973, è stato uno degli arbitri delle due ultime edizioni della Coppa delle Nazioni Africane (2015 e 2017), VAR nella Confederations Cup 2017 e arbitro della Coppa del mondo per club FIFA 2017. In questa edizione dei Mondiali, il senegalese ha già diretto due incontri, quello dello scorso 17 giugno tra Costa Rica e Serbia, conclusosi con la vittoria di misura degli europei e 4 ammonizioni e quello tra Uruguay e Russia, conclusosi con la netta vittoria dei sudamericani per 3-0.

Primo tempo con poco da segnalare a livello di moviola. La partita è caratterizzata da grande sportività e correttezza in campo. Poco lavoro sia per l’arbitro Diedhiou che per la squadra Var. L’unico giallo, giusto, estratto da Diedhiou nei confronti di Shibasaki per fallo di quest’ultimo su Hazard lanciato a rete.