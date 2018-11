Moviola Betis-Milan: gli episodi della sfida di Europa League

Moviola Betis-Milan: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 4ª giornata della fase a gironi di Europa League

Moviola Betis-Milan, gli episodi arbitrali più discussi dell’incontro. Il Milan vola in Spagna per affrontare il Betis Siviglia nella sfida della 4ª giornata del girone F dell’Europa League. La gara potrebbe risultare decisivi in chiave qualificazione ai sedicesimi, dato che le due compagini in campo occupano le prime due posizioni della classifica del gruppo a solo un punto di distacco. Il match è stato affidato al direttore di gara inglese Craig Pawson coadiuvato dagli assistenti Lee Betts e Ian Hussin e dagli addizionali Moss e Kavanagh. Il quarto uomo designato è Constantine Hatzidakis.