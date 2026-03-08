Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Bologna News

Moviola Bologna Verona, ecco cos’è successo durante la sfida! L’episodio arbitrale chiave

Published

2 ore ago

on

By

moviola

Moviola Bologna Verona: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Verona, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mucera.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MOVIOLA

La sfida della 28ª giornata tra Bologna e Verona ha visto l’arbitro Giuseppe Mucera protagonista in più momenti chiave, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo gestito senza particolari tensioni – con tre ammonizioni distribuite a Bowie, Ferguson e Harroui – il match si è acceso nella seconda parte. Al 49’ il Bologna ha trovato l’1-0 con Rowe, ma il Verona ha ribaltato tutto con Frese e Bowie, reti nate da azioni limpide e senza irregolarità. L’episodio più discusso arriva all’87’: il Verona segna il possibile 1-4, ma il VAR richiama Mucera per un contatto falloso a inizio azione. Dopo un lungo check, il direttore di gara annulla correttamente il gol, scatenando le proteste degli ospiti.

Nel finale convulso non mancano ulteriori decisioni delicate: al 95’ Mucera lascia correre su un contatto dubbio in area, giudicandolo non punibile, mentre la gara si chiude al 97’ tra sostituzioni forzate, infortuni e un Bologna all’assalto. Nel complesso, la direzione arbitrale è stata coerente nei cartellini e puntuale nei momenti più complessi, con il VAR decisivo nel correggere l’unico errore potenzialmente determinante.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero7 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×