Moviola Bologna Verona, ecco cos’è successo durante la sfida! L’episodio arbitrale chiave

Moviola Bologna Verona: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Verona, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mucera.

LA MOVIOLA

La sfida della 28ª giornata tra Bologna e Verona ha visto l’arbitro Giuseppe Mucera protagonista in più momenti chiave, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo gestito senza particolari tensioni – con tre ammonizioni distribuite a Bowie, Ferguson e Harroui – il match si è acceso nella seconda parte. Al 49’ il Bologna ha trovato l’1-0 con Rowe, ma il Verona ha ribaltato tutto con Frese e Bowie, reti nate da azioni limpide e senza irregolarità. L’episodio più discusso arriva all’87’: il Verona segna il possibile 1-4, ma il VAR richiama Mucera per un contatto falloso a inizio azione. Dopo un lungo check, il direttore di gara annulla correttamente il gol, scatenando le proteste degli ospiti.

Nel finale convulso non mancano ulteriori decisioni delicate: al 95’ Mucera lascia correre su un contatto dubbio in area, giudicandolo non punibile, mentre la gara si chiude al 97’ tra sostituzioni forzate, infortuni e un Bologna all’assalto. Nel complesso, la direzione arbitrale è stata coerente nei cartellini e puntuale nei momenti più complessi, con il VAR decisivo nel correggere l’unico errore potenzialmente determinante.

