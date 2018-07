Moviola Brasile-Belgio: gli episodi arbitrali e Var

Tutti gli episodi arbitrali e Var del secondo quarto di finale di finale tra Brasile e Belgio

Fischio d’inizio alle ore 20 per il secondo quarto di finale di questi Mondiali. Sarà il serbo Milorad Mazic a dirigere il match tra Brasile e Belgio. Mazic è un arbitro di grande esperienza come dimostra la direzione dell’ultima finale di Champions League, a Kiev, tra Real Madrid e Liverpool. Sarà la sua terza presenza nel torneo, dopo quelle in Colombia-Senegal e Messico-Corea del Sud.

Primo tempo anonimo dal punto di vista della moviola e del Var. Il Belgio conduce, meritatamente, per 2-0 contro un Brasile apparso poco cinico sotto porta. L’unico contatto da segnalare, sul finire della prima frazione, è quello relativo alla spinta di Fellaini su Neymar in area di rigore. L’arbitro Mazic ha fatto segno al brasiliano di rialzarsi. Intervento di Kompany su Gabriel Jesus, il quale dopo aver saltato con un tunnel Vertonghen, impatta con i tacchetti del difensore belga nell’area piccola del Brasile. Silent Check di Mazic che non assegna il rigore ai carioca. Penalty abbastanza solare. Al 90′ Alderweid spinge Neymar che stava per colpire di testa. Dopo silent check l’arbitro fa riprendere il gioco.