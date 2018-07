Moviola Colombia-Inghilterra: gli episodi arbitrali e Var

Tutti gli episodi dell’ultimo ottavo di finale tra Colombia-Inghilterra: rigori, ammonizioni, espulsioni e fuorigioco del match

L’ultimo ottavo di finale del Mondiale, quello relativo a Colombia-Inghilterra, sarà diretto dallo statunitense Mark Geiger. Insieme a lui gli assistenti Fletcher e Anderson. Il quarto uomo sarà Conger. L’addetto al Var sarà Makkelie mentre gli AVar saranno Gil, Astroza e Vigliano. Si gioca allo Spartak Stadium e chi vincerà troverà ai quarti di finale la Svezia, che oggi pomeriggio ha eliminato la Svizzera.

Quattro minuti e Y.Mina, nel tentativo di respingere un cross rasoterra di Dele Alli tocca con il braccio mentre è in scivolata. Per fortuna sua e della Colombia il tocco con il braccio è venuto fuori dall’area di rigore colombiana, semplice calcio di punizione dal limite. Sul finire del primo tempo si alza improvvisamente il tono agonistico del match. L’arbitro ha ammonito Barrios (diffidato, salterà il possibile quarto di finale) reo di aver colpito a gioco fermo con una testata Anderson. Decisione presa senza consulto del Var.

Calcio di rigore per l’Inghilterra! Al 53′ minuto Sanchez atterra Harry Kane sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per l’arbitro non ci sono dubbi, tiro dal dischetto per gli inglesi. Partita, che dopo il rigore assegnato agli inglesi, si è innervosita ulteriormente. Arias, Carlos Sanchez, Falcao e Carlos Bacca sono stati ammoniti in successione per brutti falli sugli inglesi e per proteste reiterate con l’arbitro statunitense, a cui la partita sta sfuggendo di mano.