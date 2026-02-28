Moviola Como Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: tutti i dettagli

Moviola Como Lecce: l’episodio arbitrale chiave del match del Sinigaglia valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Lecce, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MOVIOLA

La sfida tra Como e Lecce, terminata 3-1, ha offerto diversi episodi da moviola che hanno scandito una gara intensa e ricca di duelli. La direzione di Francesco Fourneau è stata nel complesso lineare, con interventi puntuali nei momenti chiave. Corretta l’ammonizione a Lameck Banda al 71’, arrivata dopo una serie di interventi al limite già sanzionati in precedenza: il giallo era nell’aria e il fallo in scivolata non lasciava alternative. Giusta anche la gestione dei contatti in area, in particolare sul gol del momentaneo 3-1 di Kempf al 44’: la punizione nasce da un fallo evidente e sullo sviluppo non si registrano irregolarità, con il difensore del Como bravo a prendere il tempo alla retroguardia salentina.

Più complessa la gestione degli episodi legati agli infortuni: prima Cheddira, poi Jesus Rodriguez e infine Morata hanno richiesto l’intervento dello staff medico. In nessuno dei casi Fourneau ha ravvisato falli meritevoli di sanzioni disciplinari, scelta coerente con la dinamica dei contrasti, tutti fortuiti. Da segnalare anche l’attenzione nel valutare i numerosi duelli a centrocampo, con falli fischiati a Douvikas e Caqueret in situazioni di gioco piuttosto nette. Nel complesso, una gara ben controllata, senza episodi realmente controversi e con una gestione del ritmo che ha permesso alla partita di scorrere senza tensioni eccessive

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV