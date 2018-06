Moviola e Var Inghilterra-Panama, ecco l’analisi di tutti gli episodi dubbi dell’ultima gara di questa nuova giornata del Mondiale russo

Primi 45 minuti roboanti per l’Inghilterra che grazie alle doppiette di Kane e Stones e al gol Lingard sta abbattendo il Panama. Agli inglesi serve vincere con almeno 4 gol di scarto per precedere il Belgio in classifica e così stanno facendo. Vedremo se anche nella seconda frazione i biancoblù pigeranno sull’acceleratore o se si limiteranno a controllare il gioco senza il rischio di stancarsi troppo. Harry Kane è salito così a 4 gol al Mondiale, raggiungendo Cristiano Ronaldo e Lukaku in cima alla classifica marcatori. I due gol dell’attaccante del Tottenham sono nati grazie a due calci di rigore concessi dall’arbitro egiziano Ghead Grisha.

Il primo intorno al 20′ grazie ad un intervento scomposto di Escobar su Kane. Senza ausilio del VAR, il direttore di gara ha concesso il rigore. Il secondo sul finire del primo tempo a causa di una marcatura troppo stretta di Godoy sempre su Kane. Il difensore panamense affossa l’inglese all’interno dell’area e anche in questo caso, l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per l’Inghilterra. Al 18′ del secondo tempo un Kane letteralmente scatenato realizza la terza rete personale e la sesta complessiva dell’Inghilterra: tiro di Loftus Cheek, palla che sbatte sul tacco della punta del Tottenham e si deposita in rete. Posizione molto dubbia quella di Kane ma secondo la Var Room il gol è regolare: 6-0 Inghilterra.