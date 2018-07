Moviola, episodi arbitrali e Var della prima semifinale tra Francia e Belgio: chi vince vola in finale

Si scende a San Pietroburgo per la prima semifinale Mondiale. Chi tra Francia e Belgio staccherà il pass per la finale in programma domenica 15 a Mosca? Oltre ai giocatori, in campo ci sarà l’uruguayano Andrés Cunha che è l’arbitro designato dalla FIFA per dirigere la prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Francia e Belgio. Il direttore di gara sudamericano, classe 1976, è alla sua seconda partita in questa fase finale, dopo lo scontro tra Francia e Australia del girone, terminato con la vittoria dei Galletti. Gli assistenti saranno i connazionali Taràn ed Espinosa, coadiuvati dai messicani Ramos e Torrentera.

Primo tempo contratto, con le due squadre che pensano più a difendere piuttosto che ad offendere. L’ansia e la paura di scoprirsi fanno da padrone nella prima semifinale mondiale e così la spettacolarità non ne trae beneficio. Poco da segnalare anche a livello di Var e moviola, fino a questo momento conduzione ottima di gara da parte di Cunha