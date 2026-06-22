Moviola Francia Iraq: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Francia Iraq: gli episodi dubbi del match diretto da Drew Fischer, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Al 6′ viene già ammonito Al Ammari che stende Mbappé che lo punta lontano dalla porta. Contatto in area con Upamecano a terra, i francesi protestano timidamente. Al primo Hydration break si ha un parziale di soli 3 falli, la manovra francese è così tambureggiante anche dopo l’1-0 che l’iraq non si trova a commettere particolari scorrettezze. Al 40′ Fischer decide di utilizzare lo stesso permissivismo su una serie di contrasti, qualcuno apparso decisamente oltre il lecito. Solo 3 minuti il recupero, praticamente nulla tenendo conto che è il tempo della sosta di metà tempo. Si va al riposo sotto una forte pioggia: 5 i falli dei francesi, solo 2 da parte dell’Iraq. La gara viene sospesa per la presenza di fulmini, almeno per 30 minuti secondo le regole della Nooa.