Moviola Genoa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cosa è successo

Moviola Genoa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Genoa Bologna, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Fabio Maresca, appartenente alla sezione A.I.A. di Napoli.

LIVE MOVIOLA

La partita si apre con due episodi subito contestati dal Genoa: al 1’ una mischia in area non convince i rossoblù, ma Maresca lascia correre; al 17’ Vitinha cade in area dopo un contatto, ma anche in questo caso il direttore di gara giudica l’intervento regolare. Decisioni coerenti con la dinamica, entrambe al limite ma non tali da giustificare il rigore. Il primo vero episodio da moviola arriva però nella ripresa, quando al 58’ il fallo di Skorupski su un avversario induce l’arbitro a richiamare il VAR: dopo una lunga revisione, arriva il cartellino rosso per il portiere del Bologna, giudicato eccessivo dai felsinei ma sostenuto dal protocollo per SPA o DOGSO.

La gestione disciplinare diventa più complessa col passare dei minuti. Al 68’ Immobile viene ammonito per un intervento in ritardo, mentre al 71’ Malinovskyi entra durissimo e riceve solo il giallo: episodio che fa discutere, perché il contatto appare potenzialmente da rosso. Poco dopo, Ravaglia — appena entrato — viene ammonito per perdita di tempo, decisione corretta e in linea con il regolamento. Nel complesso, Maresca usa molto i cartellini, ma non sempre con uniformità.

Nel finale, la gara si accende ulteriormente ma senza episodi arbitrali decisivi: il giallo a Marcandalli al 90+8’ è sacrosanto, mentre i gol di Ekuban e Messias che ribaltano il risultato non presentano irregolarità. La moviola certifica una partita complessa da dirigere, con un VAR protagonista nell’episodio chiave dell’espulsione di Skorupski e qualche valutazione discutibile sulla gestione dei falli più duri. Tuttavia, nessuna decisione appare tale da stravolgere ingiustamente l’esito del match.