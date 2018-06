Moviola Inghilterra-Belgio, episodi arbitrali e Var

Moviola Inghilterra-Belgio, arbitra lo sloveno Skomina nella terza giornata del girone G: gli episodi arbitrali dubbi

Sarà Damir Skomina, l’arbitro dell’atto conclusivo del girone G, partita che decreterà la capolista nel girone G. Skomina, nato a Capodistria nel 1976 di professione è operatore turistico ma è uno degli arbitri più importanti in Europa. Fa il direttore di gara dal 1995 e ha esordito tra i grandi in Slovenia nel 2000, dal 2003 è iniziata la sua carriera di fischietto internazionale. Lo sloveno avrà un peso maggiore questa sera visto che anche i cartellini gialli faranno la loro parte: in caso di parità tra le due formazioni, si qualificherà come prima del girone la formazione che avrà preso meno gialli durante il Mondiale. Per ora l’Inghilterra ne ha preso uno in meno rispetto ai gialloneri.

10′ minuto del primo tempo: dopo una mischia in area di rigore inglese Batshuay devia verso la porta difesa da Pickford, il pallone danza sulla linea di porta senza però varcarlo.