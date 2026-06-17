Calcio Estero
Moviola Inghilterra Croazia, gli episodi dubbi del match diretto da Turpin
Moviola Inghilterra Croazia: gli episodi dubbi del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
Moviola Inghilterra Croazia: gli episodi dubbi del match diretto da Clement Turpin (Francia), valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
PRIMO TEMPO
Al 9′ Madueke guadagna un rigore anticipando Modric, il croato gli calcia la gamba, nessun dubbio. Kane se lo fa parare e protesta perché Livakovic a suo avviso si muove prima, il check Var dà ragione all’inglese perché il portiere croato è avanti al momento del tiro e non ha nessuno dei due piedi sulla linea, ingannato anche dalla rincorsa un po’ arrestatasi del bomber: sulla ripetizione il centravanti del Bayern non sbaglia più. Al 15′ il Var interviene per annullare un corner a favore della Croazia. Al 31′ su un cross di Madueke si avventa Bellingham tra due difensori croati, cade a terra senza però che ci sia un vero contatto. Il cooling break e la ripetizione del rigore determinano un extra-time di 5 minuti. Rete del 2-2 della Croazia a pochi secondi dal fischio di chiusura del tempo, gol confermato perché la posizione di Perisic che fa da sponda a Musa è regolare. Gara corretta: 11 falli, nessun cartellino, Turpin al suo terzo Mondiale molto sicuro nelle sue scelte.
SECONDO TEMPO
Prime polemiche per un contrasto tra Madueke e Modric dove Turpin dà ragione al croato. La sfida scorre liscia, non c’è mai alcuna situazione che dia adito a discussioni, le due squadre si comportano con grande correttezza nonostante il risultato non sia determinato e si rimanga sul filo. Sono 6 i minuti accordati dopo il novantesimo. La partita si chiude con 10 falli inglesi, 12 croati e nessun cartellino: Turpin promosso.