Moviola Inghilterra Croazia: gli episodi dubbi del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Inghilterra Croazia: gli episodi dubbi del match diretto da Clement Turpin (Francia), valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

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PRIMO TEMPO

Al 9′ Madueke guadagna un rigore anticipando Modric, il croato gli calcia la gamba, nessun dubbio. Kane se lo fa parare e protesta perché Livakovic a suo avviso si muove prima, il check Var dà ragione all’inglese perché il portiere croato è avanti al momento del tiro e non ha nessuno dei due piedi sulla linea, ingannato anche dalla rincorsa un po’ arrestatasi del bomber: sulla ripetizione il centravanti del Bayern non sbaglia più. Al 15′ il Var interviene per annullare un corner a favore della Croazia. Al 31′ su un cross di Madueke si avventa Bellingham tra due difensori croati, cade a terra senza però che ci sia un vero contatto. Il cooling break e la ripetizione del rigore determinano un extra-time di 5 minuti. Rete del 2-2 della Croazia a pochi secondi dal fischio di chiusura del tempo, gol confermato perché la posizione di Perisic che fa da sponda a Musa è regolare. Gara corretta: 11 falli, nessun cartellino, Turpin al suo terzo Mondiale molto sicuro nelle sue scelte.

SECONDO TEMPO

Prime polemiche per un contrasto tra Madueke e Modric dove Turpin dà ragione al croato. La sfida scorre liscia, non c’è mai alcuna situazione che dia adito a discussioni, le due squadre si comportano con grande correttezza nonostante il risultato non sia determinato e si rimanga sul filo. Sono 6 i minuti accordati dopo il novantesimo. La partita si chiude con 10 falli inglesi, 12 croati e nessun cartellino: Turpin promosso.